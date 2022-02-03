سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-2-2022 في مصر

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار عمرة رجب في هذا الوقت، لذا تهتم هذه الفئة بسعر الريال السعودي كثيرا، ويتطلعون سعر العملية المتداولة في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» فيما يلي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3 فبراير 2022 وفقا لآخر تحديثات في البنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في فروع البنك الأهلي المصري اليوم نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم، إلى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسدل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، أما في بنك المشرق فوصل سعر الريال السعودي اليوم إلى نحو 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ومن ضمن أهم العملات التي يبحث عنها الكثيرين الدولار لتحكمه في العديد من المعاملات والأسعار بالأسواق إضافة إلى الذهب، والذي سجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.64جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.