سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-2-2022 في مصر

نظرا لإعلان المملكة العربية السعودية استقبالها رحلات العمرة الخاصة بشهر رجب بعد توقف دام طويلا بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوافد الكثيرين عليها واهتمامهم بأسعارها خلال الفترة الحالية، يتطلع العديد من الأشخاص إلى معرفة سعر الريال السعودي اليوم، إلى جانب المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن سعر العملة السعودية يوميا خاصة لمن يريد الحوالة لأهله.

وتزامنا مع موسم العمرة وإقبال الناس على زيارة المملكة في هذه الأوقات، تستعرض جريدة «الوطن» للمتابعين والقراء تقريرا تفصيليا داخل عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، والذي سجل استقرارا وثباتا على نفس مستوياته خلال الأيام الماضية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في فروع البنك الأهلي المصري وفقًا لآخر تحديثات البنك نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي، في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، أما في بنك المشرق فوصل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي لنحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فسجّلت العملة الكويتية نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.07 جنيه للبيع.

الدولار يواصل استقراره في البنوك

وحافظ سعر الدولار، على استقراره مقابل الجنيه المصري منذ بداية عام 2022، دون أي تغييرات ملحوظة.