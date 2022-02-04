سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-2-2022 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي، في البنوك المصرية، ومع بدء شهر رجب اليوم زاد البحث عن سعر الريال السعودي، للسفر لأداء العمرة في شهر رجب، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» في التقرير التالي سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المختلفة مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي، حيث استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع.

وجاءت سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 4 فبراير، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما في بنك مصر سجل سعر الريال السعودي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

و سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك المصرية

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه.

وعلى النحو الآخر سجل سعر اليورو 17.64 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وسجل أيضا سعر اليورو في بنك الإسكندرية سجل 17.61 للشراء وسعر 17.82 جنيه للبيعكما سجل وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.