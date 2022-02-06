هل تجوز صلاة الغائب على الطفل ريان.. أزهري يجيب

صدم خبر وفاة الطفل المغربي ريان جميع العرب والعالم، وذلك بعد أن قدم الجميع الدعم للطفل المغربي ريان بعد سقوطه في البئر، ولكن القدر شاء وفاة ريان، وتساءل الجميع عن حكم صلاة الغائب على الطفل، وتعرض «الوطن» في هذه السطور حكم صلاة الغائب على الطفل ريان.

حكم صلاة الغائب

وفي هذا الصدد أوضح الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن فقهاء المسلمين اختلفوا في حكم الصلاة على الميت إذا لم يكن حاضرا أمام الإمام والمصلين، والذي أطلق عليه بعض العلماء «صلاة الجنازة على الغائب»، وهي الصلاة على ميت الغائب عن المكان الذي يصلى عليه فيه، وتكون بصفة الجنازة لو كان الميت حاضرا.

حكم صلاة الغائب على الطفل ريان

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشهور عند أغلب فقهاء الإسلام أن صلاة الجنازة على الغائب جائزة، وهو المشهور عند دار الإفتاء المصرية، والمعمول به عند أغلب الدول الإسلامية، لذلك لا حرج شرعا من إقامة صلاة الغائب على الطفل المغربي ريان، وتكون مثل صلاة الجنازة في أدائها وشروطها.

شروط صلاة الغائب

وكان الدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الإعلام الأسبق، قد بين لـ«الوطن»، أن شروط أداء صلاة الغائب هي نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة للمصلين، والطهارة.

طريقة صلاة الغائب

وأوضح «الصاوي»، أن صلاة الغائب مثل صلاة الجنازة تصلى بدون أذان وبدون ركوع وسجود، وهي أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية يقرأ النصف الأخير من التشهد «الصلاة الإبراهيمية»، والتكبيرة الثالثة يدعو للميت بما شاء من الأدعية، والتكبيرة الرابعة ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم.