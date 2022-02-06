الرئيس الفرنسي: نشارك أسرة الطفل ريان والشعب المغربي حزنهم

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس السبت، إن بلاده تشارك أسرة الطفل ريان أورام والشعب المغربي حزنهم، وجاءت تصريحات المسؤول الفرنسي في تغريدة باللغتين العربية والفرنسية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تعليقا على وفاة الطفل ريان، الذي ظل عالقا داخل بئر في مدينة شفشاون لـ5 أيام.

وكان الطفل المغربي ريان، «5 سنوات» سقط الثلاثاء الماضي في بئر بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون الواقعة شمال المغرب، وبعد 5 أيام من جهود الإنقاذ، خرجت جثة الطفل من البئر، فيما اعلنتت السلطات المغربية رسميا وفاة الطفل ريان.

وكانت وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، نشرت في وقت سابق صورا للحظات الأخيرة لإخراج الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية، مساء أمس السبت، على إثر سقوطه في بئر، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وأظهر الصور فرق الإنقاذ ، وهي تحمل جثمان الطفل ريان، بعد نجاحها في انتشاله من البئر. وكانت فرق الإنقاذ المغربية، لجأت في وقت سابق إلى الحفر اليدوي خوفا من انهيار التربة، بعد أيام من الحفر الآلي.

انهيار والدة الطفل ريان في سيارة الإسعاف

وكنت بعض الصور، أظهرت والدة الطفل المغربي ريان منهارة في سيارة الإسعاف، قبل أن تتحرك السيارة إلى مروحية.

وكانت وسائل إعلام مغربية قالت في وقت سابق، إن فريقاً طبياً يتولى عملية إخراج الطفل ريان من البئر، فيما قال صحفي مغربي لقناة «العربية» الإخبارية، إن هناك تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان لاستقبال ريان.

وكان الديوان الملكي المغربي، قال في وقت سابق، إن عاهل البلاد الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الطفل ريان.