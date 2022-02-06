إصابة 4 أشخاص في حادث دهس بكندا.. واعتقال السائق

أصيب 4 أشخاص، أمس السبت، نتيجة دهسهم بواسطة سيارة رباعية الدفع اصطدمت مع حشد من متظاهرين ضد قيود فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بمدينة فينيبيج، مركز مقاطعة مانيتوبا بـ كندا.

وتمكنت الشرطة الكندية، من إلقاء القبض على السائق البالغ من العمر«42 عاما»، وقال السائق إن تصرفاته لم تكن مرتبطة بموقفه من المظاهرات.

وأشارت السلطات الكندية، إلى أن السائق ليس مع أو ضد ما يحدث في البلاد في الوقت الحالي، فيما قالت قناة «سي تي في» الكندية، إن الحادث وقع أمام مقر المجلس التشريعي لمقاطعة مانيتوبا، حيث احتشد المحتجون، وأوضحت القناة الإخبارية نقلا عن شهود عيان أن سيارة رباعية الدفع اصطدمت بالحشد ودهست عدة أشخاص ومن ثم غادرت موقع الحادث بسرعة عالية.

السلطات الكندية: السائق ليس له تاريخ إجرامي

وأشارت السلطات الكندية، إلى أن السائق ليس له تاريخ إجرامي وأنه لم يهرب من حادثة أخرى، فيما اوضحت قناة «سي تي في»، أن السائق يواجه عدة تهم منها الاعتداء بسلاح والتشغيل الخطير لسيارة.

من جانبه، حث عمدة وينيبيج، براين بومان، في تغريدة على ضرورة التزام جميع سكان وينيبيجر بالهدوء وأن يحق لجميع الكنديين الاحتجاج سلميا وقانونيا دون إصابات.

بدورها، قالت رئيسة وزراء مانيتوبا هيذر ستيفانسون، إن الحق في الاحتجاج السلمي جزء لا يتجزأ من المجتمع الكندي، مقدمة شكرها إلى الشرطة على عملها.

ومنذ 29 يناير الماضي، تشهد العديد من المدن في كندا، مظاهرات حاشدة ضد القيود التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار «كورونا»، وجرت اكبر المظاهرات في العاصمة «أوتاوا» ما دفع رئيس وزراء البلاد، جاستن ترودو، إلى تغيير مكان إقامته مؤقتا ومغادرة المدينة.