البرلمان العراقي ينعى الطفل ريان: عنوان لملحمة إنسانية

نعى البرلمان العراقي، الطفل المغربي ريان «5 سنوات»، الذي وافته المنية مساء أمس السبت، بعد عدة أيام من سقوطه في بئر في «إقليم شفشاون» شمال المغرب، وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان في زمن يقتل فيه القاضي ورجل الأمن وزمن تغول عصابات الجريمة التي لا تعبأ بحقوق الإنسان.

ارتفاع البئر 30 مترا تحت سطح الأرض

ووصل ارتفع البئر التي سقط فيها الطفل المغربي ريان، إلى أكثر من 100 قدم «30 مترًا» تحت الأرض.

وأضاف الحلبوسي، أنه رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا للجميع أن نجيش كل الدولة من أجل إنسان.

وكان«الديوان الملكي المغربي»، أعلن أمس، السبت، وفاة الطفل ريان، وجاء إعلان وفاة وفاة الطفل المغربي، بعد وقت قصير من الإعلان عن نجاح طواقم الإنقاذ في انتشاله.

«آل باييس»: امتلاء جبال الريف بـ«الله أكبر»

من جانبها، أشارت صحيفة «آل باييس» الإسبانية، إلى ارتباك الجميع بعد خروج الطفل ريان من البئر، كما لفتت إلى امتلاء جبال الريف التي تحيط بقرية «إيجران» الصغيرة، حيث تعيش عائلة الطفل ريان، بصرخات «الله أكبر».

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، ووسيمة خرشيش والدي الطفل ريان، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

من جانبه، غرَّد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد: «إنّا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعًا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.