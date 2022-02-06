مفتي الجمهورية ينعى الطفل ريان: ربنا يرحم كل فقداء الطفولة

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الطفل ريان المغربي، عبر منشور على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

المفتي ينعى الطفل ريان

وأعرب مفتي الجمهورية عن مدى حزنه على وفاة الطفل الريان، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعيا الله أن يرحمه ويرحم كل فقداء الطفولة ويربط على قلوب ذويهم.

والجدير بالذكر أن الطفل المغربي ريان قد لقى مصرعه عند انتشاله من البئر التي وقع فيها بعد قضائه 5 أيام داخلها.