صفحات الفنانين تتحول لدفتر عزاء الطفل ريان: كلنا بكينا

تحولت صفحات الفنانين عبر السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للطفل المغربي ريان، والذي سقط في بئر تبلغ عمقها 32 مترًا منذ 4 أيام، وتم استخراجه متوفى منذ ساعات قليلة.

ونعى المطرب تامر حسني، الطفل الراحل بصورة للطفل، عبر تطبيق الاستوري بحسابه عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وكتب: «توفي الطفل البطل المغربي، اللهم صبر أهله، كل التقدير لكل شعب المغرب والشعوب العربية اللي وقفت بالدعاء لريان ورجال الإنقاذ الشرفاء اللي حفروا وسهروا الأيام وعملوا كل ما بوسعهم لإنقاذ هذا الطفل الملاك اللى ربنا اختار له الأفضل وحفظه عنده في جناته الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

بينما نعته الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. البقاء لله في وفاة ريان الطفل البريء الذي جمع كل شعوب العالم على حبه، خالص العزاء لأسرته وللمملكة المغربية وللشعب المغربي العزيز، ربنا يصبر أهله ويجعله شفيعا لهم يوم القيامة».

وقالت المطربة السورية أصالة: "كأن بوقوعه حكمه وبانتظارنا حكمه ودعاءنا حكمه وبرحيله أكيد حكمه .. لأوّل مرّة بتتوحّد المشاعر رغم اندفاعها وقوّتها .. وكأنّ الرساله بتقول فينا كلنا نحسّ متل بعض وقدّ بعض وماحدا أقلّ وماحدا أكتر .. كلنا دعينا وكلنا تمنّينا وكلنا بكينا".

وقالت شيرين عبدالوهاب : "لله الأمر،

أحسن الله عزاء والديه، وأهله وذويه، وأحسن الله عزاء الشعب المغربى النبيل، ونسأل الله أن يجعله شافعاً مشفعاً لوالديه".

و نعت المطربة أنغام،الطفل المغربي الراحل عبر استوري موقع الفيديوهات والصور انستجرام الخاص بها، وكتبت "لا حول ولا قوة إلا بالله في الجنة بإذن الله يا ابني"، كما قدم النجم صابر الرباعي واجب العزاء ونشر صورة للطفل الراحل عبر "إنستجرام"، وكتب: "الله يرحمه ويكون من طيور الجنة إن شاء الله، كل عزائي لأهله وإلى الشعب المغربي وأنا لله وأنا إليه راجعون".