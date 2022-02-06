مصرع سيدة وابنيها في حريق شقة مغاغة بالمنيا

لقيت سيدة وابناها مصرعهم، اختناقا بالدخان الكثيف، إثر نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 8 طوابق بشارع السلام القبلي في مدينة مغاغة أقصى شمال محافظة المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، في وقت سابق إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة بعقار مكون من 8 طوابق في مدينة مغاغة.

السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل والعقارات المجاورة

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم إخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المنازل والعقارات المجاورة، وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بشقة تقطنها أسرة بشارع السلام القبلي بمدينة مغاغة بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، وقد أسفر عن وفاة سيدة وابنيها نتيجة الاختناق بالدخان الكثيف، كما أصيب أحد أفراد قوات الحماية المدنية في أثناء مشاركته في عملية إخماد الحريق التي استمرت لنحو ساعة.

تحريات أولية ترجح حدوث ماس كهربائي أو تسرب غاز

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي أو تسرب غاز بوتاجاز داخل الشقة التي تم التحفظ عليها لحين انتقال رجال المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب وظروف نشوب الحريق.

وشهد محيط الحريق تجمع عدد كبير من سكان وأهالي المنطقة حيث شارك بعضهم في مساعدة رجال قوات الحماية المدنية أثناء جهود الإخماد.

وتم عمل كردون بمحيط العقار الذي شهد الحريق وفصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة الكهرباء والغاز عنه، حتى انتهت عملية إخماد النيران بشكل تام، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل جثث الضحايا الثلاثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.