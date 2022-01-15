محافظ المنيا: جارٍ تنفيذ 394 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بقرى مركز مغاغة

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز مغاغة، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاع بقرى المركز.

يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أطنية

تابع المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء مجمع الخدمات وكذلك المجمع الزراعي بقرية ميانة، كما تابع أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أطنيه، وأجرى محافظ المنيا خلال جولته معاينة لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى مغاغة المركزي التي ستقام على مساحة 5 أفدنة، كما استمع المحافظ لعرض توضيحي حول المستشفى، حيث يجري العمل في 45 مشروعا ضمن القطاع الصحي بمركز مغاغة.

التقى المحافظ، بعدد من أهالي القرية، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم، كما وجه الأهالي وأعضاء مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير والإعزاز لرئيس الجمهورية، على تخصيص تلك المشروعات لقرى محافظة المنيا بصفة عامة وقرى مركز مغاغة بصفة خاصة، لتصبح مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأضخم والأهم على مر التاريخ.

كما أعرب الأهالي ونواب البرلمان، عن خالص تحياتهم وتقديرهم لجهود محافظ المنيا في متابعة تنفيذ تلك المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القري.

نقل وإزالة القمامة بالمقلب الوسيط بقرية الشيخ زياد

وخلال جولته بمركز مغاغة، تابع محافظ المنيا، أعمال نقل وإزالة القمامة بالمقلب الوسيط بقرية الشيخ زياد إلى المدفن الصحي بالطريق الصحراوي، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.

وكلف المحافظ مديرية الموارد المائية والري بإجراء أعمال المعاينة والتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة أحد التعديات على أملاك الري.