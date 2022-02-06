سبب وقوع الطفل ريان في البئر.. التفاصيل يرويها والده

تساءل كثيرون خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول سبب وقوع الطفل ريان في البئر ووفاته بعد 5 أيام، إذ أن كثيرا من متابعي واقعة الطفل ريان تابعوا فقط أنه في البئر، لكن لم يكونوا يعلمون سبب سقوطه، الأمر الذي كشفه والده في بداية الواقعة عبر تصريحاته المختلفة.

وكان الطفل ريان أعلنت وفاته مساء أمس بشكل رسمي بعد إخراجه من البئر، وأكدت المعلومات لاحقا أنه توفي من الأساس عندما كان داخل البئر.

الوالد يكشف سبب وقوع الطفل ريان في البئر

وقال المواطن المغربي خالد، والد الطفل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن سبب وقوع ريان في البئر يعود إلى أنه كان يصلح تلك البئر التي يمتلكها ويبلغ عمقها تقريبا نحو 62 مترا، وذهب لصلاة العصر، ولما عاد لم يجد طفله وبحث عنه لكنه لم يصل له.

وأضاف الوالد حول سبب سقوط الطفل ريان في البئر أنه في البداية كانت هناك شكوك أنه خطف، لكنه شك في أن يكون ريان سقط في البئر، وهو ما تم التأكد منه لاحقا عندما أدخلت كاميرا إلى البئر.

مفارقة أن ريان بقي حيا رغم سقوطه في البئر

وكانت المفارقة أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة، وجرت هناك محاولة لإنقاذه، إلا أن ضيق فتحة البئر حال دون دخول أي شخص للقيام بإنقاذه، إلى جانب قلة الأكسجين.

وذكر والد الطفل ريان أنه بعد ذلك أبلغ السلطات المحلية، فحضرت فرق من الدفاع المدني التي حاولت أيضا إدخال شخص لإخراج الطفل ريان من البئر، لكن هذه المحاولة فشلت أيضا.

وهنا لجأت السلطات إلى الحفر الأفقي بموازاة البئر، لإيجاد فتحة يمكن من خلالها إخراج الطفل ريان، واستمرت أعمال الحفر بينما بقى الطفل نحو 5 أيام داخل البئر، وكانت التصريحات تتوارد عن بقائه قيد الحياة، إلا أنه أعلنت وفاته بعد إخراجه من البئر ونقله عبر سيارة إسعاف.

غطاء معدني خفيف على البئر تسبب في سقوط الطفل ريان به

وفي تفاصيل سبب وقوع الطفل ريان في البئر، قالت وسائل إعلام مغربية إن البئر التي كان يصلحها الوالد، عندما تركها كان عليها غطاء معدني خفيف.

وأوضحت أنه ربما الطفل مر فوق الغطاء في غياب والده فسقط في البئر.