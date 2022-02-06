علي جمعة: شهر رجب له 18 اسما والذنوب في الأشهر الحرم إثمها مضاعف

حل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ضيفًا على برنامج «من مصر» المذاع على قناة cbc الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، وتحدث عن فضائل شهر رجب والأشهر الحرم، موضحًا أن الله بيّن أن السنة 12 شهرًا بينها 4 حرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، وهي متتالية، ثم يأتي شهر رجب، وهو الشهر السابع في العام الهجري، ويبعد عن الثلاثة أشهر الأولى وكأنه له خاصية التذكير بالأشهر الحرم.

الذنوب في الأشهر الحرم

وأضاف «جمعة»، أن الله قال عن الأشهر الحرم: «فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ»، موضحًا أن المعصية مع المسلم ذنب، ونفس المعصية مع الجار المسلم أشد ذنبا، ففي هذه المعصية ذنب وقطعية رحم، وكذلك من يرتكب الذنب في البيت الحرام يكون مذنبا ولا يحترم حرمة المكان المقدس، والذنب في الأشهر الحرم يكون مضاعفًا في الإثم.

وشدد على أهمية أن ينفر الإنسان المسلم من المعصية في الأشهر الحرم، ويوجه قلبه إلى طاعة الله.

لماذا أطلق العرب أسماء كثيرة على رجب؟

وكشف عضو هيئة كبار العلماء، عن أن شهر رجب، له 18 اسمًا من بينها «الأصم»، و«الأصب»، موضحًا أن الاسم الأول يعني الفريد والوحيد والنادر من نوعه ولا يوجد مثله، أما الاسم الثاني فهو يعني أنه تُصب فيه الرحمات ويصرف الله فيه البلاء عن الناس والأولياء والأنبياء، مشيرًا إلى أن كثرة أسماء شهر رجب هي دليل على أن العرب كانوا يحبونه لأن العرب إذا أحبوا شيئًا كانوا يُكثرون من أسمائه، مشددًا على أن الإمام ابن حجر هو من ذكر الـ18 اسمًا الخاصة بشهر رجب.