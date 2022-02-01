موعد أول رجب 1443.. دار الإفتاء تستطلع هلال الأشهر الحرم

موعد أول رجب 1443، من أكثر الكلمات التي زادت عليها عمليات البحث عبر المحركات المختلفة، خاصة بعد نفي دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، ما تردد بأن غدًا الأربعاء، غرة شهر رجب، موضحة أنه لم يتم استطلاع هلال الشهر الكريم بعد.

موعد أول رجب 1443

بحسب موقع دار الإفتاء، فإن استطلاع هلال شهر رجب 2022، سيتم إعلانه اليوم الثلاثاء، الموافق 1 فبراير، بعد صلاة المغرب، واستطلاع الهلال، وبهذا يكون هناك احتمالين، الأول: أن يكون اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر جماد الآخر، وأن غدًا الأربعاء هو أول أيام رجب المبارك.

بينما الاحتمال الثاني: أن يكون غدًا الأربعاء، هو المتمم لشهر جماد الآخر، وبذلك يكون الخميس الموافق 3 فبراير الجاري، أول رجب 1443 هجريًا.

أفضل أدعية الشهر الكريم

أطلق السالفون والصحابة، على شهر رجب، لقب «الأصب»، لأن الله يصب رحمته على عبادة في هذا الشهر، ويفضل الكثيرين الإكثار من الدعاء والاستغفار في هذا الشهر الكريم.

وفي السطور التالية، سوف نذكر أبرز الأدعية التي دعا بها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خلال هذا الشهر المبارك.

- اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

- اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة.

- يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْر، وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَرَحْمَةً، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا، وَجَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ، وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال الأشهر المحرمة من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ويتم بث إعلان النتيجة عبر صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والحسابات الأخرى.

ووفق حسابات المعهد القومي لبحوث الفلك، فإن أول رجب 1443، يأتي يوم الأربعاء، الموافق 2 فبراير الجاري، وفق الحسابات المبدئية.