«التعليم» تحدد مصير نتيجة أولى وثانية ثانوي 2022 للفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير نتيجة أولى وثانية ثانوي 2022 للفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء الامتحانات التي عقدت على مستوى كل مدرسة ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووضعت أسئلتها من قبل الموجه الأول لكل مادة في المدرسة طبقا للمواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ نتيجة أولى وثانية ثانوي 2022 تُعلن في المدارس بعد الانتهاء من تصحيح الدرجات ورصدها بدقة، موضحا أنّ الوزارة حريصة على متابعة أعمال التصحيح في جميع المدارس.

«شوقي»: نتيجة أولى وثانية ثانوي 2022 مثل باقي امتحانات النقل

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّ نتيجة أولى وثانية ثانوي 2022 تعلن مثل امتحانات سنوات النقل التي عقدت في المدارس، مؤكدا أنّ الوزارة شددت على جميع المدارس بتنفيذ التعليمات الخاصة بتنظيم أعمال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة أولى وثانية ثانوي ستعلن في شكل تقديرات بداية من الامتياز وجيد جدا ثم جيد وضعيف، لافتا إلى أنّ الامتحانات عقدت ورقيا على مستوى كل مدرسة وليس إلكترونيا.

«حسن»: إعلان نتيجة أولى وتانية ثانوي عقب صدور تعليمات المديرية

وفي سياق متصل، قال محمد حسن، مدير مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، إنّ نتيجة أولى وثانية ثانوي يتم إعلانها عقب صدور تعليمات من مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، موضحا أنّ المدرسة انتهت من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أنّ الورقة الامتحانية وضعت طبقاً لمواصفات وزارة التربية والتعليم، واشتملت على 70% من الأسئلة الموضوعية و30% من الأسئلة المقالية.

وأكد مدير مدرسة الأورمان، أنّ المدرسة سمحت للطلاب بدخول الامتحانات بجهاز التابلت للاطلاع على الكتب الرقمية التي وفرتها الوزارة، ولم يسمح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي أو أي مذكرات خارجية.