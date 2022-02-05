موعد رجوع المدارس.. التعليم تعلن الاستعدادات النهائية للترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد رجوع المدارس للفصل الدراسي الثاني 2022، موضحة تفاصيل الدراسة خلال الترم الثاني وهي حضورية في المدارس، وسيجرى تعقيم جميع الفصول التعليمية بصفة مستمرة ضد فيروس كورونا وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية فضلاً عن قياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

التعليم: الرجوع المدارس سيكون نظامياً للطلاب

وأضافت وزارة التعليم، في بيان لها، أنَّ رجوع المدارس سيكون نظامياً للطلاب، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من فترة الإجازة في الاطلاع على المنصات التعليمية التي وفرتها مثل بنك المعرفة المصري وقناة مدرستنا التعليمية ومحتوى نجوى ليمتد ومنصة إدارة التعلم والبث المباشر.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في بيان له، إنَّ المدارس تبدأ اعتباراً من 19 فبراير الجاري لاستكمال العام الدراسي الحالي 2022 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو المقبل، موضحاً أنَّه لا توجد أي نية لتأجيل الترم الثاني لأن الوزارة كثفت من استعداداتها بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

«الحزاوي» تحدد مطالب أولياء الأمور مع رجوع المدارس

وطالبت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بضرورة رفع الغياب بالتزامن مع عودة الدراسة نظراً لانتشار فيروس كورونا حتى يكون هناك حرية لولي الأمر سواء في ذهاب ابنه للمدرسة أم لا، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج المقررة في الفصل الدراسي الثاني لأنها كبيرة غير مناسبة لعدد الأيام الفعلية ما يجبر أولياء الأمور على اللجوء للدروس الخصوصية.

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أنَّ أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي يريدون خطة واضحة المعالم في بداية الترم الثاني يتم فيها تحديد ما هي الدروس المقرر الانتهاء منها في هذا الترم حتى لا تتكرر حيرتهم كما حدث في الفصل الدراسي الأول، فضلاً عن ضرورة توفير نماذج استرشادية بصفة مستمرة لمساعدة الطلاب على التدريب على الامتحانات الخاصة بالنظام الجديد لصفوف النقل.

وأكّدت أنَّه لابد من التنبيه على المدارس بضرورة اعتبار مادة المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي نشاط يجرى في المدرسة تحت إرشاد معلم الفصل ولا دخل لولي الأمر بها، ولا يتمّ تنفيذها في المنزل لأنّها تحولت في الفصل الدراسي الأول إلى إضافي على ولي الأمر.