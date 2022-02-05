التعليم تحدد ضوابط كتابة استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات مراجعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن الطالب يسلم الاستمارة الإلكترونية بكافة مشتملاتها، والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2021-2022، إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمدرسة طبقا لما سجله إلكترونيا، ويسلم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب و3 صور حديثة للطالب، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية.

المدارس تعتمد الاستمارات الإلكترونية بمشتلامتها لجميع الطلاب

وأضافت الوزارة في خطاب لها موجه لجميع المديريات التعليمية، أن الطالب يلتزم وولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الإستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري بخاتم شعار الجمهورية، مؤكدة أن المدارس تعتمد الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف «150 د امتحانات» المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

وأكدت أنه يجب على المرشد التعليمية بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الشعبة أي مواد التخصص واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والديانة والمواد المترجمة ومواد الرسوم للطلاب الراسبين، مشددة على الطلاب بضرورة التوضيح في الاستمارة اللغة الأجنبية الأولى سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

طلاب اللغات يسجلو المواد التي يؤدون امتحانها باللغة الأجنبية الأولى

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة توضيح اللغة الأجنبية الثانية سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية في الاستمارة الإلكترونية والتي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هي الفرنسية أو الألمانية.

وأوضحت أنه إذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء في استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2022، ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية، لافته إلى أن طلاب مدارس اللغات يسجلوا في الاستمارة الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى.