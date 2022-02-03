مبروك عطية لـ إسلام بحيري: والله ماهجيب سيرتك تاني.. أنا «مش بتاع عك»

وجه الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، رسالة إلى إسلام بحيري الباحث الإسلامي، بعد الهجوم الذي شنه الأخير عليه، وعلى بعض المشايخ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال عطية، في بث مباشر عبر قناته الرسمية، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»: «أنا لديّ رسالة وهي نشر العلم، أما قصة فلان قال وأنا أرد، ونظل هكذا، وتصبح مسلسلًا، فهذه خيبة الواقع الذي نعيشه».

مبروك عطية لـ إسلام بحيري: أقدم لك نصيحة لوجه الله

قال مبروك عطية، خلال البث المباشر، موجهًا الكلام إلى إسلام بحيري: «أنت أخطأت ومش معترف أنك غلطان، خلاص، لكن أنا أقسم بالله ما هرد عليك تاني، مش أنا، أنا لو معنديش بضاعة علمية، كنت رديت عليك».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «سأقدم لك نصيحة لوجه الله، السنوات السوداء التي قضيتها في شتيمة البخاري، غابت قاعدة مهمة عنك فيها من البخاري نفسه، لو كنت تعرفها، ما ذكرت البخاري، إلا بكل إجلال وتكريم»، موضحًا أنّ «القاعدة هي إذا صح الحديث، فلا بد أن يكون له وجه، هذا ما تعلمته من كلية الشريعة والقانون».

واستكمل عطية: «أنت قرأت حديث لم تكن مدرك وجهه، وتظل تقول غلط غلط، وهذه خيبة»، متسائلًا: «ماذا يعني كاتب وباحث إسلامي مستنير؟».

الباحث المستنير والكاتب الاسلامي

أجاب مبروك عطية، على السؤال الذي طرحه، قائلًا: «الباحث المستنير والكاتب الإسلامي، هو من حفظ القرآن، ودرس في كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، وتم امتحانه بعد نجاحه في 4 سنوات بالكلية، وتم امتحانه في المادة التي ستجعله باحثا، لكن مش (جهجهوني)».

وأكد عطية، في ختام البث المباشر، أنّ هذا الحديث هو آخر كلام عن إسلام بحيري: «والله ما هجيب سيرتك تاني، (مبروك عطية مش بتاع عك يعك عكا)»، مطالبًا بضرورة «مراجعة ديننا، ومراجعة إيماننا، لأننا إذا كنا مؤمنين، فمن المؤكد أن الله سينصرنا».

هجوم بحيري على المشايخ

كان إسلام البحيري، شن هجوما حادا على عدد من المشايخ، الذين اتهمهم بسبه وقذفه، مشبها هجوم الشيوخ عليه بـ«معزوفات بيتهوفن»، وأنه مستمتعا بها، مواصلا: «في أول اختبار، تظهر الأخلاق الحقيقية، سب ولعن وقذف وزور وباطل، وفحش في القول وفجور في الخصومة، وتكفير كمان فوق البيعة، هنيئا لكم يا مشايخ، أكملوا الصياح والعويل، وصراخ الثكالى، فأنا مستمتع به كأنه أجمل معزوفات بيتهوفن».

وعلق الدكتور مبروك عطية، على حديث الباحث الإسلامي، قائلا: «إنه عيل لا يعرف ألف باء في العلم»، على خلفية ما وصفه بـ«تطاول بحيري، على شيخ الأزهر»، أثناء مداخلته في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، على قناة «إم بي سي مصر» منذ يومين، حينما تحدث عن موضوع ضرب الزوجة الناشز، وتفسير النشوز.