جهاد جريشة: حكم مباراة مصر والسنغال لن يفكر إلا في نجاحه الشخصي «فيديو»

علق جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، على التحكيم في بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، موضحا أن حكم مباراة مصر والسنغال، المقرر لها أن تقام مساء اليوم الأحد، في نهائي البطولة، هو الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، وهو من حكام النخبة في القارة الأفريقية والمرشح للتحكيم بكأس العالم 2022، لافتا إلى أنه يمتلك مصنعا لتصنيع الزجاجات البلاستيكية في جنوب إفريقيا، وهو أحد رجال الأعمال الكبار في دولة جنوب إفريقيا.

حكم مباراة مصر والسنغال يمتلك شخصية قوية

وأضاف جريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أن حكم مباراة مصر والسنغال من الحكام أصحاب الشخصية القوية، ولا يفكر عند نزوله للملعب سوى في النجاح في إدارة المباراة، والمتابع لمبارياته يعي جيدا أنه من الحكام اللذين لا تشعر بوجودهم في الملعب خلال المباراة، وهو نجاح في حد ذاته، وبالتالي الضغوط التي كان يواجهها المنتخب المصري في المباراتين السابقتين غير موجودة اليوم.

الحكم لا ينشغل خلال المباراة بالجهاز الفني أو اللاعبين

وشدد الحكم الدولي السابق على أن الحكم لا ينشغل خلال المباراة بالجهاز الفني أو اللاعبين النجوم مثلما حدث مع بكاري جساما واللاعب محمد صلاح، «مش هتحصل التفاصيل اللي شوفناها الماتشين اللي فاتوا، والنهاردة اللاعيبة تركز في الماتش وبس»، مشيرا إلى أن المنتخب المصري مطلوب من لاعبيه التركيز في الملعب والأمور الفنية، فحكم مباراة اليوم عادل ولديه ميزة أنه في حال أخطأ في الحكم وراجع الفار يقوم بتعديل قراره ويصحح الخطأ على الفور ولا يعاند.