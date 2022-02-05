رئيس اتحاد الكرة: منتخب مصر «رجالة».. وكيروش كان غاضبا من الإعلام

أعرب جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته البالغة بتأهل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوز المنتخب على نظيره الكاميروني بضربات الترجيح، والصعود للقاء منتخب السنغال غدًا الأحد، إذ ذكر أن لاعبي منتخب مصر «رجالة»، كما أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر محترم وعلى قدر كبير من المسؤولية، معربًا عن أمله في تحقيق منتخب مصر الفوز بكأس أمم إفريقيا.

كيروش كان غاضبا من الإعلام خلال الفترة الماضية

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أنه جلس مع كيروش، والأخير كان أعرب عن غضبه من الإعلام خلال الفترة الماضية، لكن تم إبلاغه أن الشعب المصري بأكمله يقف خلفه ويدعمه من أجل تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه سيكون هناك تواصلا بين كيروش والفريق الفني المساعد له في مباراة النهائي لأن كيروش لن يكون حاضر بسبب الطرد.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه فور وصوله مع بعثه منتخب مصر إلى الكاميرون، عقد جلسة مع لاعبي المنتخب وأخبرهم أن الشعب المصري لديه طموح كبير في التتويج باللقب إذ أنه لا يحب الخسارة، وبعد نهاية الجلسة تحدث مع كيروش حول تصريحاته بشأن التعاقد معه للتأهل لمونديال 2022 وليس من أجل كأس الأمم الإفريقية، فأكد أن تصريحاته في المؤتمر قبل السفر للكاميرون فُهمت بشكل خاطئ.

هدفنا الآن التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية

وتابع أن كيروش أخبره بأن المنتخب لديه 7 مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويجب التركيز على مباراة بمباراة، «لم نوفق في مباراتنا الأولي أمام نيجيريا، ولكن بعد ذلك اللاعبين تعاهدوا سويا بأن يصلوا إلي المباراة النهائية، وهذا بالفعل تحقق وهدفنا الآن التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية».