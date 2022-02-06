رئيس «الطاقة الحيوية»: تعاقدنا مع «العمل الدولية» على 50 وحدة بيوجاز

قال الدكتور أحمد فاروق البري، رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، مستشار وزيرة البيئة للبنية التحتية، إنه تم التعاقد مع منظمة العمل الدولية على تنفيذ 50 وحدة بيوجاز في مركز زفتى بمحافظة الغربية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 12 وحدة وأنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الوحدات تباعًا حتى 30 مارس المقبل.

تدريب 6 مهندسين و5 بنائين

وأضاف «البري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنفيذ هذه الوحدات تم من خلال 3 شركات سبق وأن قامت مؤسسة الطاقة الحيوية بتدريبهم على كيفية تنفيذ وحدات البيوجاز، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية قامت أيضًا بتدريب 6 مهندسين بالإضافة إلى 5 بنائين، متابعًا: «طريقة بناء وحدات البيوجاز تشبه القباب إلى حد كبير، وبالتالي طريقة بنائها غير عادية وتحتاج إلى تدريب العاملين في البناء لإتمامها بشكل صحيح».

وأوضح رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، أن منظمة العمل الدولية ستساعد المهندسين الستة على تدشين شركات خاصة بهم، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبدء في مشاريع خاصة بهم بعد انتهاء فترة التدريب.

شروط إدخال البيوجاز

وأوضح أنه يجري التنسيق مع مسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة في وزارة التضامن الاجتماعي؛ للوصول إلى الأماكن التي تطلب إدخال وحدات البيوجاز، لافتًا إلى أنه يجب توفير مجموعة من الشروط اللازمة لإدخال وحدات البيوجاز للمستفيدين، أهمها بُعد الأماكن المستهدفة وأن تكون خارج خطة الدولة في إيصال الغاز الطبيعي في الوقت الحالي؛ لضمان استمرارية العمل بتلك الوحدات، فضلًا عن تملك المستفيد 3 رؤوس مواشي على الأقل حتى يتم تغذية وحدات البيوجاز من خلال مخلفاتها.

وأشار «البري»، إلى أن عدد وحدات البيوجاز، التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع عام 2005، وصل إلى نحو 1600 وحدة بيوجاز.