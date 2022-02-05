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الكشف على 646 مواطنا بشرم الشيخ ضمن «حياة كريمة»

كتب:

حماده الشوادفي
03:18 م | السبت 05 فبراير 2022
القوافل الطبية بالرويسات بشرم الشيخ

القوافل الطبية بالرويسات بشرم الشيخ

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن إدارة القوافل الطبية مستمرة في زيارة مدن المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح، أنه جرى تنظيم قافلة طبية بالمركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، وتوقيع الكشف الطبى على 646 مريضا، وتحويل 35 منهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم على نفقة الدولة لاستخراج قرارات العلاج أو إجراء العمليات الجراحية.

6 قوافل طبية خلال شهر فبراير

وقال وكيل وزارة الصحة، إن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، ستنظم 6 قوافل طبية خلال شهر فبراير، تشمل 4 مدن هي شرم الشيخ، وأبورديس، ونويبع، وأبو زنيمة.

وأشار إلى أن القوافل الطبية تصم تخصصات، (الباطنة – الجراحة – الأطفال – الجلدية – النساء والولادة – الانف والاذن – الأسنان – تنظيم الأسرة)، موضحا أن القافلة تقوم بإجراء جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

70 قافلة طبية في العام

وأكد الدكتور أيمن رخا، أن خطة القوافل الطبية هذا العام تتضمن 70 قافلة، موضحا أن هذه القوافل سوف تقوم بزيارة القرى والتجمعات البدوية، لتنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأضاف، أن العدد المستهدف لتوقيع الكشف الطبي عليهم 20 ألف مواطن من أبناء المحافظة، وتقديم كل ما يحتاجونه من أدوية وتحاليل بالمجان، وقال إن ادارة تنظيم الاسرة بالمديرية عقدت دورة تدريبية تحت مسمى «دورة المشورة للتمريض».

 

 

 

 

 

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