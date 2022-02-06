أسرة الطفل ريان في مشهد مؤثر بعد تلقيها خبر وفاته «فيديو»

ظهرت أسرة الطفل المغربي ريان في مشهد محزن، عبر قناة الغد، عقب تلقيها خبر وفاة ابنها الذي أمضى 5 أيام عالقا داخل بئرعمقه 62 متراً تحت الأرض.

بدء تشييع جنازة الطفل ريان المغربي

وقال مراسل قناة العربية، إن جثمان الطفل المغربي ريان متواجد في المستشفى العسكري بالرباط من أجل تحديد سبب الوفاة، بعد نقله بالطائرة التابعة للدرك الملكي صباح اليوم، ومن المقرر أن يبدأ اليوم تشييع جنازة الطفل المغربي ريان أورام، فى جنازة شعبية، بعد الانتهاء من تحديد أسباب الوفاة داخل المستشفى العسكري بالرباط.

وكان الديوان الملكي في المغرب، أعلن مساء أمس، فى بيان، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون شمال المغرب، مضيفا أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد أورام وسيمة خرشيش والدي الطفل بعد انتشال فرق الإنقاذ جثته، حيث وقف والدي ريان عند فتحة النفق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «هسبريس» المغربية، أعلن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، مساء أمس، إنه شعر بالأسى والحزن الشديد لوفاة الطفل ريان بعد 5 أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا، شاكرا فرق الإنقاذ على الجهود المبذولة الاستثنائية والجبارة التى استمرت أكثر من 100 ساعة.

معاناة الطفل ريان قبل وفاته

يذكر أن الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات سقط عرضاً بعد ظهر الثلاثاء الماضي في بئر ضيق ضيق في قرية بمنطقة باب برد قرب بإقليم شفشاون شمال البلاد، ولكن بعد 5 أيام من جهود عمليات الإنقاذ، خرجت جثة الطفل ريان من البئر، ثم نقلت الجثة سيارة إسعاف إلى مروحية بمحيط موقع الحادث.