صحفية مغربية تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ريان: كان حيا قبل استخراجه بساعات

وجّهت الصحفية المغربية سهام حليلة، الشكر للشعب المصري، على تضامنه مع بلادها في حادث الطفل المغربي ريّان، الذي توفي داخل بئر سقط فيها الثلاثاء الماضي، متابعة أنّ اللحظات الأخيرة قبل إسدال الحادث على الستار، كانت بمثابة «صدمة كبيرة» للمغاربة: «كان الجميع يأمل في أن يخرج الطفل حيّا، وظل هذا الأمل باقٍ حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس، خاصة مع التصريحات التي أكدت أنّ ريّان ما زال حيّا».

جهود فريق الإنقاذ لانتشال ريّان

وشرحت الصحفية المغربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ فريق الإنقاذ الذي كان يعمل على إخراج الطفل وإنقاذه كان يتابع حالة الطفل ريان عن قرب، وكان يؤكد أنّه ما زال حيّا، لكن شاء الله أن يتم العثور عليه ميتا، مؤكدة أنّ فريق الإنقاذ عثر على الطفل ريان ميتا: «ظنّوا في البداية أنّه في غيبوبة، وحاول الفريق الطبي جاهدا إنقاذه، لكنه كان قد توفي».

الطفل ريان كان مصابا بنزيفا حاد بالدماغ

وأوضحت الصحفية المغربية، أنّ الطفل ريّان كان مصابا بنزيفا حاد في الدماغ، إضافة إلى وجوده لوقت طويل في مكان مظلم وبارد جدا، ورغم أنّه قاوم لكن بنيانه الجسماني كان ضعيفا، مشيرة إلى أنّ الطفل كان حيّا حتى الساعات الأخيرة قبل إخراجه، وهذا أمر مؤكد ويقيني، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «شائعات» وليست حقائق مؤكدة.

والدة ريان كانت مكلومة ووالده كان في صدمة كبيرة

وكشفت الصحفية المغربية، عن أنّ والدة ريان كانت مكلومة، ووالده كان في صدمة كبيرة فور تلقيهم نبأ الوفاة، لكنهم راضون بقضاء الله وقدره وصابرين، ومقدرين ما فعله فريق الإنقاذ من جهود وكل من تضامن معهم.