بعد مأساة ريان.. الأردن ينفذ تمارين على عمليات إنقاذ مشابهة

بعد وفاة الطفل ريان المغربي الذي أثار تعاطف العالم، أمر مدير الأمن العام في الأردن اللواء الركن حسين الحواتمة، صباح اليوم، الدفاع المدني بإجراء بروتوكول تمارين مشابهة لحادث الطفل المغربي ريان لمنع تكراره بالبلاد.

تمارين مشابهة لحادث الطفل ريان فى الأردن

وأكد قائد فريق البحث والإنقاذ الأردني في الدفاع المدني المقدم هاشم عبيدات، إن المديرية تعاملت مع حادث إنقاذ مشابهة لما جرى للطفل ريان المغربي الذى سقط فى البئرالعميقة لمدة 5 أيام، حيث أن بعض الحوادث التي جرى التعامل معها كانت على عمق 60 مترا ايضا، إضافة إلى التعامل مع حوادث انهيارات الكهوف.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أشار «عبيدات»، الى أن البروتوكول يتضمن دراسة المخاطر التي واجهت السلطات المغربية في عملية إنقاذ الطفل ريان، وانهيار الأتربة وضيق المكان بجانب وجود المياه في أسفل البئر، معربا عن ضرورة دراسة تلك النقاط قبيل تنفيذ الخطة الرئيسية مع خطة بديلة التي تناقش معوقات الخطة الرئيسية.

تفاصيل إنقاذ ريان

وفى السياق ذاته، أظهرت عملية تقييم إنقاذ الطفل ريان أنها كانت صعبة رغم وجود إجراءات موضوعة مسبقا لعملية الإنقاذ، وذلك من خلال جميع البيانات الرسمية من الحكومة والسلطات المعنية.

وقال مراسل قناة العربية، منذ قليل إن جثمان الطفل المغربي ريان متواجد في المستشفى العسكري بالرباط لمعرفة سبب الوفاة، بعد نقله بالطائرة التابعة للدرك الملكي صباح اليوم.

وكان الديوان الملكي المغربي، أعلن مساء أمس، في بيان، نشرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الطفل ريان، الذي وافته المنية، متأثرا بسقوطه في البئر.