الصحة تعلن إعدام 387 طن أغذية و13 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستخدام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 386 طنا و974 كيلو جرام أغذية، بالإضافة إلى 12 ألفا و765 لترا من العصائر والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات شنتها الوزارة، بالتعاون مع مباحث التموين، بداية من شهر نوفمبر 2021 وحتى يناير الماضي.

حملات للتأكد من صلاحية الأغذية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين من خلال التأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.

المرور على 12785 منشأة غذائية

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إلى أن الحملة تضمنت المرور على 12785 منشأة غذائية ما بين مطاعم وفنادق، مخابز، وثلاجات تخزين، لافتا إلى تحرير 9861 محضرا بالمخالفات التي جرى رصدها.

وبدورها، قالت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، إن فرق التفتيش على سلامة الغذاء قامت بسحب 25986 عينة أغذية مختلفة وأرسلت للمعامل لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.

وأكدت استمرار حملات الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وأمان الأطعمة والمشروبات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.