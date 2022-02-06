«الصحة» تكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا في مصر.. وتوجه رسالة للمواطنين

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أسباب ارتفاع معدلات الوفيات في مصر خلال هذه الفترة، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن معدلات الوفيات في مصر طبيعية بالنسبة لعدد السكان، ولكن نسبة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا تعود إلى انتشار متحور أوميكرون في مصر ورفض البعض خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا.

وتابع المصدر لقاحات كورونا مهمة في تخفيف معدلات الوفياة الناتجة من الإصابة بالفيروس، وتعمل على تخفيف شدة الأعراض حال الإصابة وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، واللقاحات تعطي مناعة وحماية من الإصابة بالفيروس بنسبة معينة وليست 100%، وعن تخوفات المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، أشار المصدر إلى أن اللقاحات مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة ولهم لقاحات معينة مخصصة لهذه الأمراض يطلع عليها من قبل الفريق الطبي المخصص لإعطاء اللقاحات للمواطنين.

فرق ثابتة بالقوافل الطبية لتطعيم بلقاح كورونا

وأضاف المصدر، أن هناك فرق طبية ثابتة تم إطلاقها من خلال فرق القوافل الطبية التي تطلق في المحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتوعية المواطنين بأهمية لقاحات كورونا وإعطائهم لقاحات كورونا في غضون عشر دقائق فقط، مشيرا إلى رغبة الدولة في توسعات لقاحات كورونا وأيضا توسعات مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

عدد الجرعات المستهلكة في مصر من لقاح كورونا

وأوضحت الوزارة عدد الجرعات المستهلكة من لقاح كورونا 65.612.825، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى وصل إلى 37.902.003، وعدد الجرعة الثانية وصل إلى 27.081.735، والجرعة الثالثة 629.087.

وفي شأن متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي، لافتة إلى أهمية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.