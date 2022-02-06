«الصحة» تحدد أماكن عمل مسحة كورونا بعد تخفيض سعرها

أعلنت وزارة الصحة والسكان تخفيض أسعار مسحة كورونا، نهاية الأسبوع الماضي، لتخفيف الضغط على المواطنين وتشجيعهم على إجراء مسحات كورونا، للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه، تزامنًا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، خلال هذه الفترة، بسبب انتشار متحور أوميكرون، والذي أصبح المتحور السائد على مستوى العالم.

أسعار مسحة كورونا بعد تخفيضها

وقالت الوزارة إن سعر مسحة كورونا أصبحت 650 جنيهًا، بدلا من 900 جنيه، و750 جنيهًا للأجانب بدلا من 1200 جنيه، مشيرة إلى أن تحليل antigen rapid، أصبح سعره 175 جنيهًا للمصريين، و225 جنيهًا للأجانب بدلًا من 320 جنيهًا، بعد التخفيضات الأخيرة، ودعت الوزارة المواطنين بإجراء المسحات والاطمئنان على صحتهم.

واستعرضت الوزارة أماكن عمل مسحة كورونا بعد تخفيضها، وقالت الوزارة إنها وفرت 34 معمل تحليل تابعة لها في جميع المحافظات جاءت على النحو التالي:

أماكن عمل مسحة كورونا

- الإدارة المركزية للمعامل

- المعمل المشترك في دمنهور - البحيرة

- المعمل المشترك في الشرقية

- المعمل المشترك في سفاجا

- مركز فيروسات السويس

- مستشفى أخميم المركزي في سوهاج

- مستشفى الداخلة العام في الوادي الجديد

- مستشفى الطور العام في جنوب سيناء

- مستشفى الفيوم العام

- مستشفى القاهرة الجديدة

- مستشفى القاهرة الفاطمية

- الإدارة العامة للمعامل المركزية في الدقهلية

- مستشفى النجيلة في مطروح

- مستشفى جراحات اليوم الواحد في المنيا

- مستشفى حميات أسوان

- مستشفى حميات الإسكندرية

- مستشفى حميات الإسماعلية

- مستشفى حميات الأقصر

- مستشفى حميات الخارجة في الوادي الجديد

- مستشفى حميات العباسية

- مستشفى حميات إمبامبة

- مستشفى حميات بورسعيد

- مستشفى حميات دمياط

- حميات شبين الكوم في المنوفية

- حميات طنطا الغربية

- مستشفى حميات قنا

- مستشفى شرم الدولي

- مستشفى هيلوبليس

- مستشفى صدر أسيوط

- مستشفي الغردقة

- معهد الكبد القاهرة

- وحدة فيروسات الزعفرانة في كفر الشيخ