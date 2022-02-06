هل يعتبر الطفح الجلدي من العلامات الجديدة لكورونا؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الطفح الجلدي من العلامات الموجودة لإصابة بفيروس كورونا، وقال رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن أعراض فيروس كورونا ومتحوراته ظهور الطفح الجلدي أثناء الإصابة، وأيضا بعد الإصابة بالفيروس، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ظهور الطفح الجلدي ليس شائعا بين مصابي فيروس كورونا، ولكن البعض عند إصابتهم بالفيروس يشتكون من ظهور الطفح الجلدي.

ظهور الطفح الجلدي عند الإصابة بفيروس كورونا

وعن معالجة الطفح الجلدي عند الإصابة بفيروس كورونا، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه يتم معالجته من خلال المضادات الحساسية ومتابعة الحالة مع الطبيب المعالج والمشرف عن الحالة، لافتا إلى أن بعض الحالات قد تحتاج إلى أدوية محتوية على نسبة من الكرتزون، وتكون في أضيق الحدود، مؤكدا على أهمية العودة إلى الطبيب المختص في أخذ أي نوع من الأدوية أو العلاجات، فالإسراف في تناول أي علاجات يأتي بنتيجة سلبية.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وتابع الدكتور أمجد الحداد، أعراض فيروس كورونا في هذه الموجة تختلف عن غيرها من الموجات الثلاثة السابقة، فقدان حاستي الشم والتذوق لم يصبح منتشرا وأعراض الجهاز الهضمي لم تصبح شائعة، مطالبا المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والازدحام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين، مؤكدة على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.