القبض على متهم بإطلاق النار على أحد الأشخاص خلال مشاجرة في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق الرصاص على آخر بمنطقة عين شمس.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، يفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري بالجسم.

مشاجرة و«فرد خرطوش»

وبالانتقال وسؤال المجني عليه، قرر قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه باستخدام سلاح ناري «فرد خرطوش»، كان بحوزته محدثاً إصابته، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة استل على إثرها سلاحه الناري وأطلق عليه الرصاص.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر خلافات بينهما وحدوث مشادة كلامية، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.