قصة ثأر عمره 20 عاما.. الضحية تلقى وابل من الرصاص أمام المسجد

لا زالت ظاهرة الثأر بين عائلات الصعيد مسيطرة على الأذهان، حتى لو طالت المدة لعشرات السنين، وخاصة في محافظة قنا، «الثأر لا يموت»، وهو جسده أحد أبناء الأسر بمركز الوقف بالتحديد في نجع الجامع، بعد مرور 20 عاما قام بقتل فرد من عائلة على خصومة معها قتلوا والده، وذلك عقب خروجه من أداء صلاة العشاء أمام أحد المساجد.

بداية قصة ثأر عمره 20 عاما

بداية القصة عندما دب خلاف بين عائلة المجني عليه الذي قتل أمس أمام مسجد نجع الجامعة في مركز الوقف، منذ 20عاما، حيث قتل والد الجاني الهارب بسبب الخلاف على زواج فتاة، وتم إنهاء المشكلة باللجوء للقضاء، ولكن هروب القتلة إلى الخارج، جعل الثأر معلق حتى الأخذ به.

وبحسب مصدر أمني وأهالي القرية لـ«الوطن» عقد ابن الشخص الذي قتل من 20 سنة يدعى «حمه.م»، النيل من عم الهاربين إلى الخارج لقتلة والده بسبب الخلافات القديمة بعدما طال انتظارهم للأخذ بالثأر، حيث بيت النية وانتظره بعدما أدى صلاة العشاء في مسجد نجع الجامع بمركز الوقف شمال محافظة قنا، وعلى بوابة المسجد صوب نحوه البندقية وأطلق عليه النيران وأرده قتيلا غارقا في دمائه.

قتل مزارع أمام مسجد في قنا

كان أهالي نجع الجامع بمركز الوقف في محافظة قنا، مساء أمس، على جثة مزارع بها إصابات طلق ناري، أمام أحد المساجد.

وبحسب مرفق إسعاف قنا الجثة، لشخص يدعى، محمود بجاتو، 55 عامًا، مزارع به طلقات نارية أمام مسجد بنجع الجامع بمركز الوقف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الوقف.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، في حين تكثف الآن من التحريات لكشف ملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة.