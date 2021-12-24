شاب يطلق الرصاص على ابنة عمه بسبب سلوكها: «سيرتها بقت على كل لسان»

أطلق شاب عيارًا ناريًا من فرد خرطوش على ابنة عمه في منشأة القناطر وأصابها بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المستشفى فاقدة للوعي وتم إسعافها داخل غرفة الرعاية المركزة بسبب سلوكها السيئ بحسب أقوال المتهم أمام الشرطة بعد القبض عليه بتهمة الشروع في قتل المجني عليها التي ترقد في المستشفى فاقدة للوعي، وتبين من الفحص الطبي أنها أصيبت بنزيف بسبب استقرار العيار الناري في ذراعها الأيمن.

سيرتها بقت على كل لسان

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم البالغ من العمر 24 سنة تربص بابنة عمه وخلال سيرها في الشارع أطلق عليها عيارًا ناريًا من سلاح ناري خرطوش كان يخفيه بين طيات ملابسه، وعقب تنفيذ الجريمة فر هاربًا، وأن جيران المجني عليها أسرعوا في نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتم تقديم الإسعافات الأولية حتى استقرت حالتها.

وأوضحت تحريات المباحث أن قوة أمنية أشرف عليها المقدم إكرامي البطران تمكنت من القبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم في الجريمة وبسؤاله اعترف بتفاصيل الجريمة مبررًا فعلته بأن ابنة عمه لها علاقات مشبوهة مع أحد الأشخاص وأن سيرتها أصبحت على كل لسان من جيرانها وأنه قرر الانتقام منها حتى يستريح من معايرة الشاب له.

المجني عليها للمتهم: متعملش راجل عليا

تحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وخضع المتهم أمام النيابة وحكى تفاصيل جريمته وزعم أنه تحدث معها عدة مرات وطلب منها أن تتوقف عن التأخير خارج المنزل لساعات طويلة بالليل وأن تستقيم في منزل أسرتها لكنها نهرته وقالت له: «أنت مش ولي أمري متعملش راجل عليا».