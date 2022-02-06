طلاب من الجامعات المصرية يغادرون إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر

غادر مجموعة من شباب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة مطار القاهرة في طريقهم إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي؛ لتشجيع منتخب مصر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في اللقاء المرتقب أمام منتخب السنغال، مساء اليوم.

وحمل الطلاب المشاركون في الرحلة إلى الكاميرون الإعلام المصرية ورددوا الأغاني الوطنية وسط حالة من التفاؤل والبهجة، وسط الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

التعليم العالي تشجع المنتخب القومي

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي، سوف ترسل طائرتين تقلان عددا من طلاب الجامعات المصرية إلى الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية المقرر له اليوم الأحد، لتشجيع المنتخب القومي المصري في مباراته أمام المنتخب السنغالي.

يذكر أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر هؤلاء الطلاب من خلال عدد من الرعاة، كما اختارت الجامعات الطلاب المرشحين لهذه المهمة الوطنية من خلال قوائم الطلاب المُتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة.