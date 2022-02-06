الأورمان: توزيع 4 أطنان لحوم على الأكثر احتياجا بالغربية في شهر رمضان

قال عبد الخالق عبد العظيم، مدير جمعية الأورمان بمحافظة الغربية، إن الجمعية بدأت في الاستعداد لتنظيم قوافل الخير في شهر رمضان لهذا العام، من خلال تعبئة وتخزين 10 آلاف كرتونة مواد غذائية من أجل توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان داخل نطاق محافظة الغربية.

الأسر الفقيرة

وأوضح مدير جمعية الأورمان بالغربية، أن ذلك يأتي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، والتي تعمل علي استهداف الأسر الأكثر فقرا فى قرى المحافظة من خلال البحث الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات المنتشرة داخل القرى في محافظة الغربية.

واضاف مدير جمعية الأورمان بالغربية، أن الكرتونة الواحده تحتوي على مواد غذائية وبقوليه تتمثل في أرز و مكرونة وسكر وسكر وفول وشاي وعدس وصلصة.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى أيضًا إلى توزيع 4 أطنان لحوم مجمدة أيضا على الأسر الأكثر فقرا، وأن الـ10 آلاف كرتونة تعد مرحلة أولى، يتم توزيعها خلال النصف الأول من شهر رمضان، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية من خلال الجمعيات المتواجدة في القرى على نحو يضمن تغطية كافه المراكز والقرى والنجوع الأكثر فقرا داخل المحافظة.

أول جمعية

ولفت إلى أن فرع جمعية الأورمان في محافظة الغربية تعد أول جمعية تستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال تجهيز وتعبئة الكراتين الغذائية مع بداية شهر رجب، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان وقت كافي على أهالي القرى.