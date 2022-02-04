القوى العاملة تنظم ندوة «المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة» في الغربية

نظمت مديرية القوى العاملة في الغربية، ندوة بعنوان «المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل»، في إطار قانون العمل 12 لسنة 2013، في مصنع للألياف الصناعية في مركز زفتى، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن، وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وحدة المساواة بين الجنسين

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في رسالة للندوة، إنّ مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، تعتبر من أولى الدول التي أنشات وحدة المساواة بين الجنسين، وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019، وجرى تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

القضاء على التمييز وتحقيق المساواة

وأوضح سعفان، أنّ دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات، يتمثل في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، لافتا إلى أنّ مهام الوحدة الأساسية، تنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر في هذه الاتفاقيات، انعكاسا لاهتمام الدولة بهذه الاتفاقيات.

مخاطر كورونا وطرق التعايش معه

وأوضح ياسر عيد، وكيل المديرية، أنّ الندوة تناولت شرح أهداف وحده المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية عمل المرأة ونجاحها وتحدياتها في التوفيق بين عملها ومهامها الأسرية، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، وأنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها، كما تضمنت الندوة مخاطر فيروس كورونا وكيفية مواجهته والتعايش معه.

شارك فى الندوة، نصرة شهاب، مدير إدارة التشغيل وعضو وحدة المساواة بين الجنسين، وعمر الوحش، مدير مكتب تفتيش عمل زفتى، ومحمود ندى، مفتش عمل زفتى، والدكتورة أمل وريدة، مسؤولة السلامة والصحة المهنية وعضو وحدة المساواة بين الجنسين.