تحذير من الشرطة الكويتية للمصريين حول نهائي أمم إفريقيا

حذرت وزارة الداخلية الكويتية من خلال مصادرها الصحفية، اليوم، أنها لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية والخروج على الآداب العامة عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا التي تجمع المنتخبين المصري والسنغالي في العاصمة الكاميرونية ياوندي إذا فاز الفريق المصري.

وقالت المصادر الصحيفة في الكويت، إن فرق الأمن الميدانية ستنتشر عند الساعة 9 مساء قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة في المناطق التي شهدت تجمعات واحتفالات الجالية المصرية، الخميس الماضي، عقب فوز منتخب بلادهم على المنتخب الكاميروني في مباراة المربع الذهبي، وأن هذا الانتشار سيكون في أماكن تجمع أبناء الجالية المصرية في الفروانية وخيطان وحولي والسالمية لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية.

اتحاد المصريين بالخارج يدعو أبناء الجالية المصرية للالتزام

من جهته، شدد علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج على ضرورة التزام الجالية المصرية بتعليمات الشرطة الكويتية والالتزام بالقوانين وعدم المبالغة في التعبير عن الفرحة إذا فاز الفريق المصري بالبطولة، تجنبا لتطبيق القوانين الكويتية.

ولفت إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون، خصوصا وأن المشاركة في مسيرات احتفالية عقب المباريات تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقا مروريا أو مضايقات وإزعاج.

«سليم»: الكويتيون من أكثر الشعوب حبا للمصريين

وأضاف سليم أن تطبيق القوانين لا يعني عدم سعادة أبناء الكويت العاشقين للرياضة حال فوز الفريق المصري، فهم من أكثر الشعوب العربية حبا لمصر ونجوم كرة القدم فيها وعلى رأسهم محمد صلاح.

وأكد على أن هذه الإجراءات فقط إجراءات ضرورية لضبط الأمن في دولة تحافظ على القوانين وراحة الجاليات على أراضيها.

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم نظيره السنغالي في نهائي كاس الأمم الإفريقية.