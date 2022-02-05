تجهيز 15 مركز شباب و5 أندية لمتابعة نهائي أمم أفريقيا مجاناً ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن تجهيز عدد 15 مركز شباب و5 أندية بجميع الأحياء، وفتحها للمواطنين مجاناً، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، مساء غد الأحد، وذلك لتوفير العديد من الأماكن للمواطنين للاستمتاع بمشاهدة المباراة النهائية، ومن أجل مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحرصاً على سلامة المواطنين، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

تعرف على أماكن مشاهدة المباراة مجاناً

ففي مدينة بورفؤاد، سيتم تجهيز أندية التجديف وهواة الصيد، بالإضافة إلى مركز شباب بورفؤاد، ومركز شباب سبورتنج.

وفي حي العرب، مركز شباب بورسعيد.

وفي حي المناخ، نادي بورسعيد، ومركز شباب الاستاد، ومركز شباب السلام، ومركز شباب الساحة الشعبية.

وفي حي الزهور، نادي الحاويات، ومركز شباب الزهور، ومركز شباب أكتوبر، ومركز شباب الحرفيين.

في حي الضواحي، النادي المصري الاجتماعي، ومركز شباب القابوطي.

أما في حي الجنوب، مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي، ومركز شباب الرضوان، ومركز شباب أم خلف، ومركز شباب عرب زيدان، ومركز شباب بحر البقر الشرقية، بالإضافة إلي المدينة الرياضية بحي الضواحي.

عضو مجلس النواب يدعو لمشاهدة المباراة على شاطئ بورسعيد مجاناً

وفي الغضون، وجه النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، الدعوة إلى المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد لمشاهدة مباراة مصر والسنغال على الشاطئ مجاناً، وكتب على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قائلاً: «بصوت و حماس 110 ملايين مصري، هنهتف باسم مصر علشان دعم منتخبنا، بعد نجاح التجمع الأول وفوز منتخبنا، قررنا نتجمع، وحماسنا المرة دي هيكون أعلى، لأننا هنلعب على لقب القارة الأفريقية».

وتابع بقوله: «تشجيع منتخبنا من أرض المدينة الباسلة، وبصوت حماس تشجيعنا مهما كانت المسافات، أكيد ربنا هيكرم رجالتنا ويرجعوا بكأس أفريقيا»، وأضاف: «أدعو شعب بورسعيد لمتابعة مباراة مصر والسنغال يوم الأحد الساعة 9 مساءً، وذلك على شاطئ ستايل سكوير، والدخول بدون أي رسوم مجاناً»، مشيراً إلى أن المكان مفتوح، وسوف يتم توزيع كمامات على جميع الحضور، كما سيتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول.