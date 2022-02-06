تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

تتجه أنظار العالم اليوم في التاسعة مساء إلى استاد ملعب أوليمبي بالكاميرون لمتابعة مباراة النهائي في بطولة أمم إفريقيا، وتزايد البحث في الساعات الأخيرة عبر محركات البحث العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة الختامية لبطولة أمم أفريقيا مواجهة قوية، فكلا المنتخبين يحاول اقتناص البطولة من الآخر للفوز بالنسخة الـ 33 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وترصد «الوطن» لمتابعيها تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

يستطيع متابعو بطولة أمم أفريقيا مشاهدة مباراة مصر والسنغال من المنزل أو العمل عبر البث المباشر لقناة «كاف» على يوتيوب، التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل انطلاق البطولة.

قناة النبأ الليبية

وتأتي قناة النبأ الليبية من بين القنوات التي أعلنت بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، ومن المقرر أن تعرض مباراة مصر والسنغال، عبر القمر الصناعي نايل سات وجاء ترددها كالتالي:

التردد: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

كما يستطيع من خلال شاشة قناة الجزائر الأرضية، متابعة المباراة النهائية في البطولة وجاء ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

اسم القناة Programme NationalHD

التردد 11680

معدل ترميز 27500 أفقي

تردد قناة «آر تي آي»القمر الصناعي: بدر

التردد: 11996

معدل الترميز: H 27500

قناة آر تي بي

ومن بين القنوات التي يستطيع المشجعين متابعة نهائي البطولة من خلالها عبر قناة «آر تي بي» البوركينابية المجانية، والتي أعلنت إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير.

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11900

معدل الترميز: H 27500.

بداية انطلاق أمم أفريقيا

وانطلقت بطولة أمم أفريقيا لأول مرة في عام 1957، وتصدرت مصر الدول الأفريقية في الحصول على البطولة بعد أن اقتنصت السابعة وتبحث عن الثامنة، وتليها الكاميرون خمسة ألقاب، غانا أربعة ألقاب، نيجيريا ثلاثة ألقاب، كوت ديفوار لقبان، الجزائر لقبان، الكونغو الديمقراطية لقبان، زامبيا لقب واحد، تونس لقب واحد، السودان لقب واحد، إثيوبيا لقب واحد، المغرب لقب واحد، جنوب إفريقيا لقب واحد، الكونغو برازافيل لقب واحد.