طريقة إدخال شفرة الجزائرية الأرضية لمتابعة نهائي أمم أفريقيا

أقبل عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة، على البحث عن طريقة إدخال شفرة الجزائرية الأرضية؛ لمتابعة نهائي كأس أمم إفريقيا، المقرر إذاعته الأحد المقبل عليها، بعد إعلان التليفزيون الجزائري في بداية البطولة حصوله على حقوق البث المباشر ونقل مباريات كأس أمم أفريقيا، التي يشارك بها أكثر من 24 منتخبا من القارة الأفريقية.

طريقة إدخال شفرة الجزائرية الأرضية

طريقة إدخال شفرة الجزائرية الأرضية، تصدرت قوائم البحث عبر جوجل، بالتزامن مع اقتراب موعد إقامة نهائي أمم أفريقيا، ونظرًا لكونها قناة مشفرة يتطلب فتحها على النايل إدخال الشفرة الخاصة بها، وتوجد القناة باسم Programme NationalHD عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

خطوات ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

ويتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- قم بالضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط من القائمة على كلمة خيارات Options.

- عليك بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- ويفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- ومن قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680 كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- والخطوة التالية قم باختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- وبعد إدخال التردد تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة؛ لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية 1100001100000000، ويختلف إدخال الشفرة حسب الريسفير الخاص بك.