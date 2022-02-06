عمرو محمود ياسين ينعي الطفل ريان شهيد البئر: «انتهت القصة»

بكلمات مؤثرة يملؤها الحزن، نعى المؤلف عمرو محمود ياسين، الطفل ريان شهيد البئر، بعد أن أعلنت السلطات المغربية وفاته أمس، ليرحل الصغير بعد معاناة دامت 5 أيام تحت الأرض، حاول خلالها رجال الإنقاذ والوقاية المدنية إخراجه، ولكن فور وصول الفرق الطبية إليه كان الصغير فارق الحياة.

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «ريان طفل مسكين ماشي مش مخون وقع في بئر عميق، بدأت الدولة تتحرك.. وتختبر الأمر فوجدوا أن أغلب الحلول تعرض حياة الطفل للخطر، وسط توقعاتهم ورصدهم أنه حي».

عمرو محمود ياسين ينعي الطفل ريان

وأضاف: «وصلوا للطفل في النهاية وسط اهتمام إعلامي وتعاطف عالمي.. مع قصة طفل استمرت معاناته لأيام، مما أتاح الفرصة ليتابعها العالم.. ولكن للأسف لما وصلوا للطفل وجدوه قد فارق الحياة وانتهت القصة.. نسكت إحنا بقى.. لا إزاي ماتجيش».

وتابع: «لازم كل واحد يسأل أسئلته الذكية، ويعترض اعتراضاته الجهنمية، والبعض لازم يظهر غباءه ويسأل إذا كان الميت مسلم لندعو له؟.. ويستنتج أحدهم أن ماحدث كان فيلمًا.. ويسأل آخر: هل كان هناك ريان أصلا؟.. قُطعت السوشيال ميديا، بلوة واتحدفت على الكوكب».

سبب وفاة الطفل ريان

الطفل ريان كان يلهو إلى جوار بئر قديمة بجانب منزله، عندما تعثر وسقط فيها على عمق 32 مترا، وتستمر جهود إنقاذه 5 أيام متواصلة، وبعد خروجه منها، أمس، أعلن الديوان الملكي المغربي وفاته، إذ حاولت الفرق الطبيبة إسعافه وإنعاش قلبه ولكنه لم يستجب، خاصة مع بقاءه دون أكسجين لفترة طويلة وإصابته بكسور في الرقبة والعمود الفقري.

وقالت مصادر صحفية مغربية لـ«الوطن»، إن سبب وفاة الطفل ريان لم يتحدد بعد، والأمر متوقف على عملية تشريح الجثمان، لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة، بعد أن تحولت قصته إلى قضية رأي عام في العالم بأكمله.