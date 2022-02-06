صحيفة بريطانية: محنة الطفل ريان أثارت تعاطف العالم.. وعمته: قلبي موجوع عليه

قالت صحيفة «إيفننج ستاندرد» البريطانية إن محنة الطفل ريان المغربي تسببت في تدفق رسائل دعم عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم مع استمرار جهود الإنقاذ قبل إعلان وفاته، ونقلت الصحيفة، بعد إعلان وفاته، عن عتيقة عورام، عمة الطفل «قلبي موجوع على ريان.. وأدعو الله أن يقف بجنبه وبجانبنا أيضا».

جهود ملكية لإنقاذ الطفل

وأشارت الصحيفة إلى أن إنقاذ الطفل استحوذ على اهتمام العالم، وكان الملك محمد السادس، عاهل المغرب قد أرسل تعازيه لأسرة الطفل ريان، وقال بيان القصر الملكي إن الملك كان يتابع عن كثب جهود الإنقاذ من جانب السلطات المحلية، وأصدر تعليماته للمسؤولين باستخدام جميع الوسائل اللازمة لإخراج الصبي من البئر وإعادته حيا إلى والديه.

وأشاد الملك بعمال الإنقاذ لعملهم الدؤوب وبالمجتمع على تقديم الدعم لعائلة ريان، حيث قام رجال الإنقاذ بحفر حفرة موازية بطول البئر في محاولة للوصول إلى الصبي وتمكنوا أيضًا من وضع كاميرا تليفزيونية للتواصل معه، كما حاول عمال الإنقاذ بدقّة إزالة الصخور أثناء حفرهم أفقيًا باتجاه الصبي الصغير.

ونقلت الصحيفة عن والدة «ريان»، وسمة خرشيش، قد طلبت من المغاربة، قبيل إعلان الوفاة، الصلاة والدعاء لابنها، واضافت: «أصلي وأتوسل إلى الله أن يخرج من هذا البئر حيًا وآمنًا. أرجوك يا الله ، خفف ألمي وآلامه، في تلك الحفرة».

قرية ريان تنتشر فيها الآبار

يبلغ عدد سكان القرية التي يعيش فيها الطفل ريان 500 نسمة وتنتشر فيها الآبار العميقة، ويستخدم الكثير منها لري محاصيل تمثل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للكثيرين في المناطق الفقيرة والنائية والقاحلة في جبال الريف المغربية، كما أن معظم الآبار لها أغطية واقية.