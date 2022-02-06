الاتحاد الأوروبي والصحة العالمية تنعيان الطفل ريان: ارقد بسلام

عقب إعلان وفاته توالت برقيات التعازى والمواساة من بلدان العالم والمنظمات الدولية لعائلة الطفل ريان والشعب المغربي، حيث تابع قصته ملايين المواطنين حول العالم.

وقدمت منظمة الصحة العالمية، تعازيها لعائلة الطفل ريان، والشعب المغربي. ونشرت المنظمة تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر قالت فيها: «تعازينا الحارة لأسرة الصغير ريان، وشكرا للمنقذين على شجاعتهم وعزمهم، رحم الله الفقيد»

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Toutes nos condoléances à la famille du petit Rayan, et merci aux secouristes pour leur courage et leur détermination, que son âme repose en paix



تعازينا الحارة لأسرة الصغير ريان، وشكرا للمنقذين على شجاعتهم وعزمهم، رحمه الله الفقيد — Organisation mondiale de la Santé au Maroc (@OMSMaroc) February 5, 2022

الاتحاد الأوروبي يعزي المغرب

وفى السياق ذاته وبمجرد أن أعلنت السلطات المغربية خبر وفاة الطفل ريان تقدمت باتريسيا بيلار لومبارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، بتعازيها لعائلة الطفل ريان وكافة المغاربة .

Mes condoléances les plus attristées aux parents du petit Rayan et à tous les marocaines et marocains. Votre solidarité, votre mobilisation et celles des équipes de secours forcent le respect.

Repose en paix petit Rayan — Patricia Llombart (@llombartpatUE) February 5, 2022

وكتبت «لومبارت» على تويتر: «أقدم التعازي الحارة لوالدي الصغير ريان ولكل المغاربة، تضامنكم وتعبئتكم مع فرق الإنقاذ أمر يستحق الاحترام. أرقد بسلام أيها الصغير ريان».

يشار إلى أن واقعة الطفل ريان تعود للثلاثاء الماضى ، حيث وكان الطفل ريان البالغ 5 سنوات قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في بئر جافة يبلغ عمقها 32 متراً، لكن قطرها ضيق يصعب النزول إليه، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون ،وظلت عملية محاولة إخراجه 5 أيام.

متابعة عالمية لقصة ريان

وحازت قصة الطفل ريان تضامنا وتعاطفا كبيرا من أشخاص في شتى أنحاء العالم، إذ تصدرت وسوم التضامن مختلف منصات التواصل الاجتماعي في العالم، في حين أقبل مئات الآلاف على مشاهدة البث المباشر لعمليات الحفر على موقعي فيس بوك ويوتيوب.

وكان الديوان الملكى أعلن أمس وفاة الطفل ريان، وذكر أن الملك محمد السادس، ملك المغرب، أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.