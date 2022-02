الاتحاد الأوروبي والصحة العالمية تنعيان الطفل ريان: ارقد بسلام

عقب إعلان وفاته توالت برقيات التعازى والمواساة من بلدان العالم والمنظمات الدولية لعائلة الطفل ريان والشعب المغربي، حيث تابع قصته ملايين المواطنين حول العالم.

وقدمت منظمة الصحة العالمية، تعازيها لعائلة الطفل ريان، والشعب المغربي. ونشرت المنظمة تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر قالت فيها: «تعازينا الحارة لأسرة الصغير ريان، وشكرا للمنقذين على شجاعتهم وعزمهم، رحم الله الفقيد»

.

Toutes nos condoléances à la famille du petit Rayan, et merci aux secouristes pour leur courage et leur détermination, que son âme repose en paix تعازينا الحارة لأسرة الصغير ريان، وشكرا للمنقذين على شجاعتهم وعزمهم، رحمه الله الفقيد

وفى السياق ذاته وبمجرد أن أعلنت السلطات المغربية خبر وفاة الطفل ريان تقدمت باتريسيا بيلار لومبارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، بتعازيها لعائلة الطفل ريان وكافة المغاربة .

Mes condoléances les plus attristées aux parents du petit Rayan et à tous les marocaines et marocains. Votre solidarité, votre mobilisation et celles des équipes de secours forcent le respect.

Repose en paix petit Rayan