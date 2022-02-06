تحرير 114 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرمديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 29 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين،وذلك في إطارخطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

تضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 114مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 19 محضرلإنتاج خبز ناقص الوزن،و 19محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 20محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و 10محاضر للتصرف في 76 جوال دقيق مدعم،و26 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين،و1محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد،و1محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش ومحضر لعدم وجود ماكينة لصرف الخبز

فيما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل المقبل وحتى 15 يوليو،لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،إذ تقوم المديرية بإجراءالترتيبات اللازمةوالإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 2مخالفة لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و5مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية،و 2مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 13محضراً لعدم الإعلان عن الأسعارفي الأنشطة المختلفة،و13محاضر لجزارين وتجارمواد غذائيةلعدم حمل شهادات صحية،و13محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم غير مغطاة بالشاش الأبيض، و3محاضر لأصحاب منشآت لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل تجاري، و3محاضر لتجار مواد غذائية لقيامهم بحيازة وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير لها ، علاوة على تحرير محضر ضد أحد المخابز البلدية لقيام صاحبها بتجميع 1000 رغيف مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح منه، و8 محاضر في حملة تموينية على المنشآت التجارية،ومحضر لعدم الإعلان عن سياسية الاستبدال والاسترجاع ، و3 محاضر ضد أصحاب مخابز لعدم تسليم ماكينة صرف خبز، و2 محضر لتجميع مواد وسلع تموينية غير مصرح بتداولها خارج التموين حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشان

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة،حيث تم تحرير2 محضر ضد متعهدي مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز لعدم قيامهم بمزاولة النشاط على الوجه المعتاد وغلق المستودع أثناء ساعات العمل،ومحضر ضد صاحب طلمبة رصيف للقيام بممارسة نشاط تداول وبيع المواد البترولية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ، وتم التحفظ على 500 لتر سولار و بنزين ، و2 محضر ضد متعهدي مستودعات لعدم قيامهم بإرسال الإخطار الشهري لحركة البوتاجاز بالمستودع عن شهر دديسمببر الماضي في الموعد القانوني المقرر ، فضلا عن متابعة العمل وفق قرار لجنة التسعير التلقائي بتعديل أسعار المنتجات البرولية اعتباراً من الجمعة الماضية ،بزيادة 25 قرشاً لأنواع البنزين مع ثبات سعر لتر السولار، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 5 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر ضد أحد محلات المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية ( مكرونة، أرز، طحينة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون