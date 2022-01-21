محافظ بني سويف يفتتح مسجد النور البحري بقرية إهوة 

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مسجد النور البحري بقرية إهوة ،بجانب افتتاح مسجد موسى الكبير بابشنا ،بتكلفة إجمالية 3.5 ملايين جنيها للمسجدين"جهود ذاتية"،ضمن مجموعة مساجد يتم افتتاحها "اليوم"على مستوى الجمهورية،في إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد،حيث حضر الافتتاح وأداء الصلاة :اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،الدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز و مدينة بني سويف

وتفقد المحافظ المسجد الذي تم تطويره ورفع كفائته بالجهود الذاتية بتكلفة مليون جنيه،تحت إشراف "وزارة الأوقاف على مساحة إجمالية 250 متراً،معرباً عن سعادته بالمشاركة في افتتاح وإعمار بيتا من بيوت الله،وذلك ضمن خطة الوزارة ،مشيراً إلى أن الإشراف الكامل للوزارة على المساجد يسهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة ، خاصة وأن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي

من جانبه أوضح وكيل الأوقاف أن، اليوم الجمعة، يشهد افتتاح مسجدي (النور البحري بأهوة بتكلفة مليون جنيه ،بالتزامن مع افتتاح مسجد موسى الكبير بقرية ابشنا على مساحة 550 متراً وبتكلفة 2.5مليون جنيهاً ، مشيراً إلى اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة الوزارةلافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر

وعقب الافتتاح أدى المحافظ شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها الوزارة،والالتزام بالتدابير والاحتياطات الصحية،واستمع الحضور لخطبة الصلاة التي ألقاها وكيل الوزارة تحت عنوان: ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها

حيث أشار وكيل الوزارة إلى أهمية مفهوم الأسرة في الإسلام ـ التي تمثل الدرع الحصين لأفرادها،وأن الأسرة القائمة على السكن والرحمة والمودة لها دور كبير في أمن المجتمع واستقراره ، باعتبارها لبنة من لبنات المجتمع ، فالأسرة الصالحة كالتربة الصالحة،مبيناً ضوابط بناء الأسرة ، والتي منها : حسن اختيار الزوجين لأنهما أساس هذا البناء والتحمل والصبر،التبكير بحسن تربية الأبناء ، وبث روح الإيمان بالله في قلوبهم ، وتنشئة الأبناء على العبادة وطاعة الله والآداب والأخلاق الحميدة