ضبط مسكنات ورنجة فاسدة.. حملات يومية لمواجهة الغش التجاري بالغربية

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفذ حملات مفاجئة بشكل يومي على المحلات والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 1500 عبوة مسكنات وفيتامينات

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الحملات التموينية التي تنفذها المديرية من أول الاسبوع الحالي نجحت خلال الأيام الماضية من ضبط 1500 عبوة مسكنات وفيتامينات منتهية الصلاحية داخل إحدى شركات مستلزمات طبية بطنطا، وأيضا ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنعين للأسماك المدخنة دون ترخيص، بقرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات.

ولفت إلى أن الحملات التي يتم تنفيذها تضم مفتشين من أقسام الرقابة التموينية وذلك للعمل على ضبط المنتجات الفاسدة، وتكون هناك تحريات ومعلومات ترد إلى المديرية قبل التحرك وبناء عليها يتم مداهمة تلك الأماكن، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والأماكن التي بها تلك المضبوطات الغير صالحة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.

تحرير 51 محضرا لمخابز بلدية

كما تم تحرير 51 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون فى مواصفات الخبز والموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وأن المديرية تعطي اهتماما كبيرا لتنفيذ حملات يومية على المخابز في الفجر للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إلى أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شدد في أكثر من اجتماع ولقاء على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.