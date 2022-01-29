محافظ بني سويف يتابع امتحانات المعهد الفني للتمريض والشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات دبلوم المعهد الفني للتمريض للسنة النهائية "الصف الخامس"لمادة :إسترتيجيات التعليم والتثقيف الصحي"،موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة ، مؤكدا دعم أجهزة المحافظة المعنية للمنظومة ، مع ضرورة رفع تقارير بأية معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول ، والتي كانت قد بدأت " الاثنين الماضي 24 يناير الجاري وتختتم السبت 5 فبراير المقبل

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي ، حيث أشار إلي قيامه "اليوم" يرافقه الدكتور شهاب صلاح الدين مدير مستشفى التأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة المعهد الفنى التمريض ،الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والأستاذة فاطمة محمود مدير المعهد الفني للتمريض بتفقد سير العمل لامتحانات منتصف العام لطلاب دبلوم المعهد الفنى للتمريض

حيث تفقد عدد 2 لجنة باجمالى 30 طالبة ، وتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان ، والتأكد من ارتداء الكمامة طريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة وتوفير الأجواء المناسبة، مع التأكيدعلى تهيئة الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان للتعامل مع أىة حالة طارئة وتزويد اللجان بكافة احتياجاتها

وتابع المحافظ، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 التي انطلقت"اليوم"بمادة اللغة العربية،للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ،ورافقه خلالها :الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف

وتفقد المحافظ،عدداً من اللجان،للتأكد من الانضباط والالتزام وتوفير الجو المناسب والهدوء،وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لتأدية الامتحان،مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في أجواء خاصة بسبب كورونا ،من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب،فضلا عن التنسيق التام بين رؤساء المدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان في هدوء،دون حدوث أي ‏تجاوزات مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية ، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ داخل اللجان.

وحرص المحافظ على التأكد من توافر أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة،والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة،موجها بالمتابعة المستمرة للجان الإمتحانات وأعمال الكنترول لتيسير كافة سبل الراحة بشكل دائم للطلاب والمُلاحظين ومُقدّرى الدرجات"المُصححين"وكافة الإجراءات اللازمة لخروج عملية الامتحان بشكل يتيح للطلبة أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة،وللقائمين على العملية تقدير الدرجات فى هدوء وبشكل دقيق.

من جهته أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية بدأت "اليوم السبت"،وتختتم الخميس المقبل 3 فبراير 2022، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الإعدادية"عام ومهني" أكثر من 66 ألف طالبًا وطالبة موزعين على 317 لجنة،مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات،مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير ونظافة دورات المياه حفاظاً على سلامة وصحة كافة عناصر المنظومة،واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.