تأجيل محاكمة حسن مالك في قضية مباشرة أعمال البنوك لـ9 أبريل

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من الإخواني حسن مالك، على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص، لجلسة 9 أبريل المقبل.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أنّه بعد صدور حكم في 24 أبريل الماضي ضد حسن عز الدين يوسف مالك، رجل الأعمال الإخواني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، نجدت يحيى أحمد بسيوني، ومحمد منجد متولي خليفة، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، لاتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتين، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

عقوبة المتهمين

كما عاقبت المحكمة، المتهمين صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبدالمنعم المرصفاوي، يحيى عبدالمرضي محمود، مصطفى محمد مصطفى همام، محمد عادل إمام أبو الدهب، محمد صلاح محمود، أحمد عبدالسلام حسين مصباح، ومحمد صبحي عبدالله، بالسجن لمدة 3 أشهر، ودفع 5 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.