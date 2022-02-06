نفاد تذاكر مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» قبل أيام من عرضها في موسم الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية نفاد تذاكر العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة»، المقرر عرضه يوم 9 ويستمر حتى 12 فبراير الجاري.

أسعار تذاكر مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» في موسم الرياض

وجرى طرح 5 فئات لأسعار تذاكر العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» والتي تبدأ بـ 110 ريالات سعودية، وتتدرج بين 150، 200 و300 ريال سعودي، كما يصل سعر تذكرة الـ «VIP» لـ 450 ريالا سعوديا، بما يعادل 2000 جنيه مصري.

مسرحية أحفاد ريا وسكينة

مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم دينا الشربيني، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، أوس أوس، لبنى ونس، علاء زينهم بالإضافة إلى أحمد كشك، تأليف أحمد شاكر ومصطفي حسني، إشراف فني لهادي الباجوري، وإخراج سامح بسيوني.

وتدور أحداث العرض المسرحي «لوسي» و«بوسي»، شقيقتان تتعرضان لازمة نفسية بعد وفاة والدهما عندما أخبرهما عمهما أن جميع ممتلكات والدهما ذهبت له،وهذا يؤثر على حياتهما الشخصية إحداهما يتركها خطيبها وتكتشف أنه تزوج ليتم قتله من الشقيقتين وتحاولان إخفاء جثته والتصرف فيها.

فيلم «حامل اللقب»

ويعرض للفنانة دينا الشربيني حاليا فيلم «حامل اللقب» بدور العرض والذي غابت عن حضور العرض الخاص سبب سفرها للمملكة العربية السعودية لإجراء بروفات العرض المسرحي

فيلم حامل اللقب من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلي عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي تدور في مجتمعنا بشكل كوميدي، وتجسد دينا خلال العمل دور طبيبة أمراض نساء.