ياسمين رئيس تقدم «بوسى لاظلو» في «أحفاد ريا وسكينة»: أول بطولة مسرحية

تخوض الفنانة ياسمين رئيس، تجربة فنية جديدة، وذلك بالوقوف على خشبة المسرح لأول مرة، من خلال مسرحية تحمل اسم «أحفاد ريا وسكينة»، ومن المُقرر عرضها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تفاصيل شخصية ياسمين رئيس في «أحفاد ريا وسكينة»

وتقدم الفنانة ياسمين رئيس، في مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، شخصية فتاة تُدعى «بوسى شوكت لاظلو» التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

وتُشارك في بطولة مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» الفنانة دينا الشربيني، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وإشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

ياسمين رئيس تنتظر طرح فيلم قمر 14 بالسينمات 12 يناير

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة ياسمين رئيس، طرح أحدث أفلامها بعنوان «قمر 14»، في السينمات اعتبارًا من 12 يناير الجاري، وذلك بعدما عُرض لأول مرة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتدور أحداث فيلم «قمر 14»، في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

فيلم قمر 14، من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، خالد أنور، أحمد مالك، والمخرج هادي الباجوري.

يذكر أنّ الفنانة ياسمين رئيس، عُرض لها مؤخرًا، مسلسل «60 دقيقة»، عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث يتكون من 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.