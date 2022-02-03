أهم المعلومات عن مسرحية أحفاد ريا وسكينة قبل عرضها 9 فبراير

يستعد صناع عمل العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» لبداية عرض المسرحية يوم 9 فبراير الجاري، في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحداث مسرحية أحفاد ريا وسكينة

تدور أحداث العرض المسرحي أحفاد ريا وسكينة في إطار من الكوميديا حول 3 شقيقات يعيشون في عائلة كبيرة، وعند وفاة والدهم يخبرهم عمهم أن والدهم قد باع له جميع أملاكه مما يصيبهم بالصدمة، خصوصا أنه عندما حاولت كل منهن اللجوء إلى خطيبها تركها بعد أن أصبحت فقيرة، وعندما يذهبون إلى قصر مهجور، ويأتي خطيب إحداهما لقضاء شهر العسل في القصر ولكن تحدث مشاجرة كبيرة بينهما تنتهي بقتله، فيحاولن إخفاء الجثة ويقررن الانتقام من جميع الرجال على طريقة ريا وسكينة.

أبطال مسرحية أحفاد ريا وسكينة

تضم مسرحية أحفاد ريا وسكينة عددا من نجوم الفن أبرزهم دينا الشربيني في دور «لوسي»، وياسمين رئيس في دور «بوسي»، وبيومي فؤاد في دور «حشمت»، محمد أسامة في دور «حازم»، و مصطفى البنا، بدرية طلبة، وأحمد كشك، وعلاء زينهم، إسلام عبد الشفيع، وغيرهم من الفنانين، تأليف أحمد شاكر ومصطفي حسني، إشراف فني هادي الباجوري، منتج منفذ أحمد خالد موسي، ريمون رمسيس وإخراج سامح بسيوني.